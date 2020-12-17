Краснодар — Уфа (17.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Уфа» — «Краснодар» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Уфа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Краснодар»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0