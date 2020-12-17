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    Клопп: «Ливерпуль» показал хорошую игру против монстров контратак

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Хорошая игра против монстров контратак. Мы отлично держали мяч. Да, "Тоттенхэм" забил, у них было два момента, но за исключением этого мы контролировали игру. Очень заслуженные три очка, я доволен.

    Я считаю, что в голе "Тоттенхэма" был офсайд. Судьи посмотрели момент 20 раз, но я увидел офсайд. Винить некого, лучший способ защищаться против "Тоттенхэма" — постоянно держать мяч у себя.

    Это была очень качественная игра, и я очень рад, что именно мы забили победный. Как же Фирмино пробил головой, я на седьмом небе», — сказал немец BBC.

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» вышел на первое место (28 очков), «Тоттенхэм» идет вторым (25 очков). 0

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