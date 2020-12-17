Клопп: «Ливерпуль» показал хорошую игру против монстров контратак

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

«Хорошая игра против монстров контратак. Мы отлично держали мяч. Да, "Тоттенхэм" забил, у них было два момента, но за исключением этого мы контролировали игру. Очень заслуженные три очка, я доволен.

Я считаю, что в голе "Тоттенхэма" был офсайд. Судьи посмотрели момент 20 раз, но я увидел офсайд. Винить некого, лучший способ защищаться против "Тоттенхэма" — постоянно держать мяч у себя.

Это была очень качественная игра, и я очень рад, что именно мы забили победный. Как же Фирмино пробил головой, я на седьмом небе», — сказал немец BBC.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» вышел на первое место (28 очков), «Тоттенхэм» идет вторым (25 очков). 0