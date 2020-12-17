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    Калиниченко: В Сочи «Спартак» погиб, а в игре с «Зенитом» доумирал

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    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко проанализировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:3) в 19-м туре чемпионата России.

    Максим Калиниченко
    Максим Калиниченко

    «Зенит мог забивать три еще в первом тайме. Было две штанги. Игра не навеяла веселья. Играла только одна команда, а вторая ей мешала это сделать. Не могу сказать, что "Зенит" играл в какой-то красивый и размашистый футбол, поэтому ощущения скомканные. Не получилось ни яркой игры, ни спектакля, ни интриги. "Спартак" и до этого матча выглядел уставшим.

    Проигранные подборы? У москвичей скудная скамейка запасных. Для усиления игры выходят два центральных защитника. Не хватило сил на концовку чемпионата. Игра с "Сочи" была не очень быстрая. Сегодня тоже "Зенит" был быстрее. У футболистов голова не очень свежая. Второй гол? Ракицкий стоял в зоне подбора. Там должен был находиться Айртон, но он смотрел футбол в другом месте. В Сочи "Спартак" погиб, а тут доумирал.

    Я ничего не ждал от матча, потому что после игры с "Сочи" было понятно, что многие игроки не успеют восстановиться. "Спартак" весь чемпионат был злой, но на этой злости невозможно постоянно играть, если нет сил. Они закончились в самый неподходящий момент. К сожалению, клуб не дотянул до перерыва. Также сказалась маленькая скамейка запасных. Надеюсь, что руководство найдет общий язык с тренерским штабом по усилению в межсезонье. Иначе это будет мартышкин труд, потому что тяжело на что-то рассчитывать, когда есть всего 12-13 человек.

    Пробовать молодых футболистов? В этом нет ничего страшного. Молодежь нужно внедрять в таких условиях. Сейчас никто бы и слова не сказал, если бы Тедеско выпустил молодых ребят. Эту игру можно было вытащить на большом везении, которого "Спартак" не заслужил», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ». 0

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