Химки — Локомотив прямая трансляция 17.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Химки» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.98.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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