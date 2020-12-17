Червиченко назвал избиением младенца поражение «Спартака» в Санкт-Петербурге

Бывший президент «Спартака»признался, что его очень удивила слабая игра красно-белых в матче с «Зенитом» (1:3).

«То, что будет избиение младенца, совсем не ожидал. "Спартак" выглядел беззубо, безвольно. Все-таки четыре раза ударить по воротам соперника в таком матче — это что-то…

В какой-то момент мне показалось, что "Зенит" уже просто издевается. Последний мяч был просто издевательский. В этот момент "Спартак" даже стало по-человечески жалко. Держались-держались столько и в последнем матче такое получили!.. У меня даже кошки на душе заскребли.

Мне их жалко стало. Как-то уж Дзюба цинично мяч забил: вратаря — в одну сторону, защитника — в другую, покатил, как с пенальти. Даже за ребят, спартаковцев, стало обидно. Они же бились.

Считаю, что не надо Максименко в первом мяче слишком обвинять. Потому что там мяч летел из-под ног двух защитников, и он реально мог не видеть этот момент. Но они же за минуту до этого момент просто "под копирку" проспали. Там просто Венделл в крестовину попал. А сколько Максименко спас? Мячей пять "мертвых" точно потащил. Максименко — это то, на чем "Спартак" выезжает и будет еще выезжать долгие годы», — приводит слова Червиченко Rusfootball. 0