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    Чалов — о своем хет-трике: Была ударная позиция — надо бить

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    Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал о своей игре в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1), в котором он сделал хет-трик.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Почему так много бил? На каждую игру такая задача. Просто получилось забить больше, чем обычно. Была ударная позиция — надо бить.

    Сегодня все ребята настроились перед отпуском. Хотели порадовать наших болельщиков и наши семьи.

    Слухи об отставке Гончаренко? Мы внимания на это не обращали. Мы отстранились от этого. Наше дело — играть в футбол.

    Второе место? Мы потеряли очень много очков. Мы не можем позволить себе терять столько, если на что-то рассчитываем.

    Спокойно отдохнем и будем биться. Будем ли мы биться за чемпионство? У нас всегда самые высокие задачи», — сказал Чалов в эфире канала «Матч премьер».

    Московские армейцы занимают второе место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. У лидирующего «Зенита» 41 очко. 0

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