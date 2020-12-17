Чалов — о своем хет-трике: Была ударная позиция — надо бить

Форвард ЦСКАрассказал о своей игре в матче 19-го тура РПЛ против(3:1), в котором он сделал хет-трик.

«Почему так много бил? На каждую игру такая задача. Просто получилось забить больше, чем обычно. Была ударная позиция — надо бить.

Сегодня все ребята настроились перед отпуском. Хотели порадовать наших болельщиков и наши семьи.

Слухи об отставке Гончаренко? Мы внимания на это не обращали. Мы отстранились от этого. Наше дело — играть в футбол.

Второе место? Мы потеряли очень много очков. Мы не можем позволить себе терять столько, если на что-то рассчитываем.

Спокойно отдохнем и будем биться. Будем ли мы биться за чемпионство? У нас всегда самые высокие задачи», — сказал Чалов в эфире канала «Матч премьер».

Московские армейцы занимают второе место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. У лидирующего «Зенита» 41 очко. 0