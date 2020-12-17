Быстров назвал главную проблему Тедеско в матчах против топ-клубов

Владимир Быстров
globallookpress.com
«У "Спартака" ничего не получилось. С первых минут они вышли с мыслью о том, что заранее проиграли. Как обычно сели на свою половину поля и ничего не показали в атаке.
Даже после забитого мяча играли в проблематичный футбол, который был обречен на провал.
Выйти и сдать игру сопернику, заранее сложив лапки — не уровень "Спартака". Если Тедеско так боится лидеров нашего чемпионата, то против кого он собирается играть?
Все время против лидеров играет в одинаковый футбол, который не приносит результата», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
Напомним, Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт со «Спартаком». 0