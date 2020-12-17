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    Быстров назвал главную проблему Тедеско в матчах против топ-клубов

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча с «Зенитом» (1:3).

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    «У "Спартака" ничего не получилось. С первых минут они вышли с мыслью о том, что заранее проиграли. Как обычно сели на свою половину поля и ничего не показали в атаке.

    Даже после забитого мяча играли в проблематичный футбол, который был обречен на провал.

    Выйти и сдать игру сопернику, заранее сложив лапки — не уровень "Спартака". Если Тедеско так боится лидеров нашего чемпионата, то против кого он собирается играть?

    Все время против лидеров играет в одинаковый футбол, который не приносит результата», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

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