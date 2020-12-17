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    Берг: Мне вообще все равно, что говорит Быстров

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    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг заявил, что его вообще не волнует критика со стороны бывшего футболиста команды Владимира Быстрова.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    «Ааа, этот парень, ха-ха! Если быть честным, мне вообще все равно, что он говорит. Когда некоторые люди теряют популярность, они хотят сделать так, чтобы о них заговорили. И многие начинают делать громкие заявления, чтобы вызвать резонанс. Это его путь. Поэтому мне вообще без разницы, нравлюсь я ему или нет.

    Главное, что я сам знаю, на что я способен, знаю свой уровень и уверен в себе. Для меня важно, что думают люди из клуба, а не эксперты.

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    • Если мне скажут, что в клубе мной недовольны, то я буду стараться исправить это. Но раз я сейчас в "Краснодаре", это значит, что людям здесь нравится то, что и как я делаю. Это единственное, что меня волнует», — приводит слова Берга Sport.24. 0

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