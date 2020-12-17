Астон Вилла — Бёрнли прямая трансляция 17.12.2020, смотреть онлайн

В 21:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Астон Вилла» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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