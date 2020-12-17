Аршавин: Если бы не Лига чемпионов, у «Зенита» отрыв был бы не 6, а больше очков

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал уверенную победу питерской команды над «Спартаком» (3:1) в 19-м туре чемпионата России.

«У "Зенита" всё было на высшем уровне. У "Спартака" даже мяча не было, они всегда начинали от ворот, но не шло это, не проходило, постоянно теряли мяч. Ну выгони ты защитников, выбей мяч, там попробуй зацепить, перенеси игру на чужую половину. А они, это теперь новшество, втроем стояли во вратарской, и "Зенит" легко отнимал мячи.

Эмоции Тедеско? Он был более спокоен. Мне кажется, ему сказали, что хватит бегать, прыгать. Сегодня он вел себя спокойно. Понятно, что переживал.

Думаю, если бы не Лига чемпионов, у "Зенита" отрыв был бы не 6, а больше очков. Всё-таки Лига чемпионов подкосила "Зенит" и физически, и психологически. Из-за этого были не такие уверенные результаты в премьер-лиге. Я всё понимаю, но в этом году матчи Лиги чемпионов шли три недели подряд, а не как это обычно бывает.

Что касается "Спартака", то он всё еще претендент на высокие места, но не на чемпионство с такой игрой. Если игра изменится за зиму, то можно будет говорить, о чем-то другом», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в таблице РПЛ. «Спартак» с 35 очками находится на второй строчке. 0