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    «Ахмат» разошелся миром с «Рубином»

    «Ахмат» — «Рубин»: счет матча 0:0

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    Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча в Грозном завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Рубин 0:0
    Ахмат: Виталий Гудиев, Мирослав Богосавац, Зоран Нижич, Александр Пуцко, Марат Быстров, Бернард Бериша (Ризван Уциев, 83'), Исмаэл Силва Лима, Максим Ненахов, Евгений Харин (Антон Олегович Швец, 72'), Артём Тимофеев, Георгий Мелкадзе (Islam Alsultanov, 46') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Филип Уремович, Георгий Зотов, Илья Самошников, In-Beom Hwang, Дарко Йевтич, Александр Зуев, Денис Макаров, Оливер Абильгор, Иван Игнатьев (Kirill Klimov, 74') Предупреждения: Дарко Йевтич (22'), Александр Пуцко (27'), In-Beom Hwang (68'), Оливер Абильгор (90')

    Команда Андрея Талалаева ушла на зимний перерыв, занимая 10-е место в таблице РПЛ. В ее активе 26 очков. У казанцев — 28 очков и девятая позиция. 0

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