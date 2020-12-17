«Ахмат» и «Рубин»: известны стартовые составы

Хван Ин-Бом
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«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Исмаэл Силва, Харин, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Семенов, Иванов, Х. Кадыров, Швец, Садулаев, Адуев, Альсултанов, А. Кадыров.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван, Игнатьев.
Запасные: Конованов, Медведев, Меркулов, Бегич, Тарасов, Коновалов, Бакаев, Климов, Косарев.
Редакция LiveSport.Ru подготовила прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин». 0