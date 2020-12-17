Ахмат — Рубин прямая трансляция 17.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Рубин» — «Ахмат» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин». Коэффициент ставки — 3.42.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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