«Зенит» — «Спартак»: счет матча 3:1, обзор голов

в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-лиги обыграл— 3:1.

«Сине-бело-голубые» открыли счет уже на 8-й минуте, когда Сердар Азмун получил мяч на линии штрафной и нанес удар, Александр Максименко среагировал, но мяч прошел у него под рукой.

«Красно-белые» отыгрались на 22-й минуте. Деян Ловрен грудью отправил мяч в свои ворота, пытаясь сделать скидку назад.

На 73-й минуте Ярослав Ракицкий благодаря плотному удару вернул «Зениту» минимальный перевес. Победную точку хозяева поставили в компенсированное время усилиями Артема Дзюбы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Спартак 3:1 Голы: 1:0 Сердар Азмун (8'), 1:1 Деян Ловрен (автогол) (22'), 2:1 Ярослав Ракицкий (73'), 3:1 Артём Дзюба (90') Зенит: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос (Юрий Жирков, 68'), Деян Ловрен, Алексей Сутормин, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Малком (Себастьян Дриусси, 81'), Вендел (Далер Кузяев, 81'), Магомед Оздоев, Сердар Азмун (Александр Ерохин, 88'), Артём Дзюба Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (Илья Гапонов, 87'), Павел Маслов, Айртон Лукас, Виктор Мозес, Зелимхан Бакаев (Илья Кутепов, 68'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе Предупреждения: Роман Зобнин (25'), Джордан Ларссон (36'), Малком (40'), Георгий Джикия (54'), Вендел (78'), Вильмар Барриос (83')

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (41 очко), а «Спартак» — второе (35 очков). 0