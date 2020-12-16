Зенит — Спартак (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Спартак» — «Зенит» 1:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.
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