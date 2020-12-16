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    Юран назвал причины ухода Газизова из «Спартака»

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    Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал, почему «Спартак» не захотел продолжать сотрудничество с Шамилем Газизовым.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    Газизов перед началом текущего сезона был назначен генеральным директором «Спартака». Благодаря ему в команде появились нападающий Александр Кокорин и полузащитник Остон Урунов.

    «Думаю, этот сомнительный трансфер в том числе повлиял на его уход. В футбольной тусовке говорят и про то, что руководство "Спартака" не очень довольно и подписанием контракта с Кокориным. Вроде бы сам футболист говорил, что у него нет агента, а какие-то агентские при этом выплачиваются. В тусовке об этом тоже говорят.

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    • Плюс была история со мной и "Химками". Газизов непосредственно как генеральный директор берет и отправляет туда тренера. Эта ситуация была же его посылом. В общем, думаю, что "Спартак" принимал решение, исходя из нескольких факторов. И думаю, что это решение правильное», — приводит слова Юрана Sport24. 0

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