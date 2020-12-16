Вест Хэм — Кристал Пэлас (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» 2:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Хэм»).
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