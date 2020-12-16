Верона — Сампдория (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Верона» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Сампдория»).
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