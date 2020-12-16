Верона — Сампдория (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 22:45 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Сампдория» — «Верона» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Сампдория»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Верона» — «Сампдория».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0