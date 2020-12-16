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    Тедеско не планирует продлевать контракт со «Спартаком»

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не намерен продлевать контракт с московским клубом.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Это заявление он сделал после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ.

    «Сегодня последняя игра года, желаю всем счастливого Рождества и Нового года. Последние несколько недель писали о моем контракте.

    Вчера я проинформировал владельца клуба, что не буду продлевать контракт. Это самое трудное решение в моей карьере. Я невероятно горд быть тренером "Спартака", здесь все было потрясающе, потрясающая атмосфера, но ситуация с коронавирусом вносит изменения.

    Когда я подписывал контракт, семья могла летать ко мне, я к ним. Я верю в игроков и всех, кто связан с клубом.

    Я уже сообщил об этом решении команде. Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт, я чувствовал любовь и поддержку от всех. Я очень честный человек, хочу дать время клубу, это никак не связано с деньгами.

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    • Сейчас будет трансферное окно, но мне не хочется играть в эти игры, потому что знаю, что не буду руководить командой в следующем сезоне. Спасибо», — приводит слова Тедеско Sports.ru.

    Немецкий специалист возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. 0

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