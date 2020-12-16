«Сочи» — «Динамо»: состав, прогноз, онлайн

Антон Шунин
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«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный, Руденко.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жи.
Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.
Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по мск.
С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут. 0