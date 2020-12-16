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    «Сочи» и «Динамо» назвали стартовые составы

    «Сочи» — «Динамо»: состав, прогноз, онлайн

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    Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо».

    Антон Шунин
    Антон Шунин

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

    Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный, Руденко.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жи.

    Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

    Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по мск.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут. 0

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