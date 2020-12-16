«Сочи» — «Динамо»: состав, прогноз, онлайн

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ междуи московским

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный, Руденко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н’Жи.

Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по мск.

С прогнозом на этот матч можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут. 0