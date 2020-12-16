Сочи — Динамо (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 18:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Динамо» — «Сочи» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сочи»).

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Сочи» — «Динамо» онлайн.

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