Шальке 04 — Фрайбург (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Шальке 04» 4:0 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шальке 04» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Фрайбург»).
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