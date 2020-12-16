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    Ротор — Арсенал Тула (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Ротор — Арсенал Тула: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

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    В 18:00 в РПЛ начнётся матч «Ротор» — «Арсенал Тула».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Ротор» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ротор» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.22.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Арсенал Тула».

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