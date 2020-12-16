Ренн — Марсель (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Ренн» — «Марсель» 0:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Марсель». Коэффициент ставки — 2.90.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ренн»).
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