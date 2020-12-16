Реал Мадрид — Атлетик прямая трансляция 16.12.2020, смотреть онлайн

В 00:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетик» — «Реал Мадрид» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетик» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Реал Мадрид»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Мадрид» — «Атлетик».

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