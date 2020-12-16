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    Радимов рассказал, почему в РПЛ нельзя отменять лимит на легионеров

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    Главный тренен «Зенита-2» Владислав Радимов объяснил, почему в чемпионате России нельзя отменять лимит на легионеров.

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    В настоящее время в РПЛ действует формат лимита «8+17», который разрешает одновременно находиться на поле восьми легионерам.

    «Нужен ли лимит — это спорная вещь, потому что верно подмечено: после отмены лимита в Россию поедут Райковичи, а не большие мастера, и это тоже не выход.

    Считаю, что нужно поставить какой-то ценз, чтобы привозили хороших легионеров. Есть руководители нашего футбола, пусть они его установят.

    Либо цена на легионера должна быть адекватная, которая не всем по карману, либо он должен сыграть определенное число матчей за национальную сборную.

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    • Иначе, если отменить лимит полностью, повезут условных Мукунку», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс». 0

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