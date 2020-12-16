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    Нобоа: Бердыев звал меня в «Спартак»

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что в 2016 году мог вместе с Курбаном Бердыевым перейти в «Спартак».

    Кристиан Нобоа
    Кристиан Нобоа

    В то время Бердыев возглавлял «Ростов», за который играл и Нобоа.

    «Бердыев приглашал в "Ростов" Сесара Наваса, Сослана Джанаева, меня, еще кого-то... И он нас собрал: Сложилась такая ситуация, что я могу уйти в "Спартак". И хочу сделать это вместе с вами.

    Мы сказали: Никаких проблем. Пока вы в "Ростове" — мы в "Ростове". А дальше ждем развития ситуации. Если сможем перейти вместе с вами — супер!.

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    • Но в итоге он в "Спартак" не перешел, я остался в "Ростове", а потом перешел в Зенит», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс». 0

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