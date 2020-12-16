«Спартак» слишком предсказуем, считает Непомнящий

Известный российский специалистрассказал, почему у «Спартака» могут возникнуть проблемы в предстоящем матче с «Зенитом».

«Фактически пойдет розыгрыш шести очков, так что с мотивацией у команд проблем не возникнет. "Спартак" знает свою игру, но в этом и его проблема — он предсказуем.

Как только сопернику удается притормозить скорость развития атаки, красно-белые начинают вести позиционное нападение, в результате чего скорость и качество притупляются. В итоге даже команды, уступающие "Спартаку" в классе, справляются с ним.

Понятно, что "Зенит" не будет играть вторым номером. Но если сумеет вовремя возвращаться на свои позиции, у москвичей будут проблемы. Атакующий потенциал питерцев тоже читаем, но приведу банальный пример: все знают, как играет "Барселона", но в лучшие свои времена она так контролировала мяч, что против нее ничего не могли сделать.

И "Зенит" внутри РПЛ способен реализовывать свой потенциал, даже когда все знают, как он играет. Поэтому встреча будет непредсказуемой. И возможен любой из трех результатов», — сказал Непомнящий «Известиям».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск. 0