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    «Спартак» слишком предсказуем, считает Непомнящий

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    Известный российский специалист Валерий Непомнящий рассказал, почему у «Спартака» могут возникнуть проблемы в предстоящем матче с «Зенитом».

    Валерий Непомнящий
    Валерий Непомнящий

    «Фактически пойдет розыгрыш шести очков, так что с мотивацией у команд проблем не возникнет. "Спартак" знает свою игру, но в этом и его проблема — он предсказуем.

    Как только сопернику удается притормозить скорость развития атаки, красно-белые начинают вести позиционное нападение, в результате чего скорость и качество притупляются. В итоге даже команды, уступающие "Спартаку" в классе, справляются с ним.

    Понятно, что "Зенит" не будет играть вторым номером. Но если сумеет вовремя возвращаться на свои позиции, у москвичей будут проблемы. Атакующий потенциал питерцев тоже читаем, но приведу банальный пример: все знают, как играет "Барселона", но в лучшие свои времена она так контролировала мяч, что против нее ничего не могли сделать.

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    • И "Зенит" внутри РПЛ способен реализовывать свой потенциал, даже когда все знают, как он играет. Поэтому встреча будет непредсказуемой. И возможен любой из трех результатов», — сказал Непомнящий «Известиям».

    Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск. 0

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