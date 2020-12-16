«Локомотив» проиграет «Химкам», уверен Наумов

Бывший президент «Локомотива»считает, что «железнодорожники» потеряют очки в предстоящем матче с «Химками».

В 18-м туре чемпионата России «Локомотив» проиграл «Краснодару» со счетом 0:5.

«Судя по тому состоянию, в котором сейчас находится "Локомотив", шансов у команды мало. Мы видим, какой ход набрали "Химки" при Черевченко. Это типичная для Игоря команда — очень организованная, злая, отлично понимающая каждый маневр, что в обороне, что в атаке. Такими у него был и "Локомотив", и "Арсенал". И сейчас стали "Химки".

У "Локо" же нет ни игрового рисунка, ни самоотдачи. Апатия и хаос в игре. Может быть, напоследок команда сможет собраться и оказаться сопротивление. Но, если исходить из того, что она показала в последних матчах, "Химки" должны уверенно побеждать», — сказал Наумов «Известиям».

Матч «Химки» — «Локомотив» состоится 17 декабря, начало — в 18:00 мск. 0