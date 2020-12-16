Мостовой назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Это матч года! Мы перешагнули экватор сезона, и если выиграет "Зенит", оторвется на шесть очков. В нашем чемпионате такой отрыв — это очень много, потому что знаешь, что еще в пяти-шести матчах ты точно должен выиграть. Если выиграет "Спартак", интрига начнется заново.

Думаю, что большинство будет болеть за ничью, чтобы как можно больше команд могло поучаствовать в чемпионской гонке. ЦСКА после того, как оказался на первом месте, выдал серию неудачных матчей, "Ростов" тоже близко, еще другие клубы.

Перед зимней паузой тому, кто добьется положительного результата, будет приятно уйти в отпуск. Для меня "Зенит" — небольшой фаворит, у него все выздоровели — и Малком, и Сердар Азмун, и Артем Дзюба», — приводит слова Мостового ТАСС.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск. 0