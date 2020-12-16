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    Ливерпуль — Тоттенхэм (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

    Ливерпуль — Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

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    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Тоттенхэм»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками. 0

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