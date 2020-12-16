Ливерпуль — Тоттенхэм (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Тоттенхэм»).
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