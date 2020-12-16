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    Лидс — Ньюкасл прямая трансляция 16.12.2020, смотреть онлайн

    Лидс — Ньюкасл: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

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    В 21:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Лидс» — «Ньюкасл».

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    Последний матч между собой: «Нант» — «Амьен» 0:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лидс» — «Ньюкасл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лидс»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лидс» — «Ньюкасл».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд. 0

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