Лестер — Эвертон прямая трансляция 16.12.2020, смотреть онлайн

В 21:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Лестер» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Эвертон». Коэффициент ставки — 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Эвертон»).

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