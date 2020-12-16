Кобелев: Отсутствие Кокорина — не потеря для «Спартака»

Известный российский специалистсчитает, что отсутствие Александра Кокорина не станет для «Спартака» проблемой в матче против «Зенита».

Ранее стало известно, что Кокорин пропустит игру с «Зенитом» из-за очередного мышечного повреждения.

«Судя по последним матчам, это не слишком серьезная потеря для "Спартака". В новой команде он играет пока очень мало и на сегодняшний день не является футболистом основного состава.

Особенный настрой Кокорина на "Зенит"? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле, даже в Санкт-Петербурге.

Это всего лишь догадки», — приводит слова Кобелева RT.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск. 0