Кержаков: Не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее

Главный тренер «Томи»рассказал о важном отличии «Краснодара» от «Зенита».

«Не хочется обижать "Зенит", но "Краснодар" выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам, два последних матча они выиграли со счетом 5:0.

Просто у них есть четкий очень рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится. У них футболисты в атаке знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать. Вот это радует глаз», — сказал Кержаков в программе «Футбольная столица» на ютуб-канале Геннадия Орлова.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 18-ти туров, «Краснодар» находится на восьмой строчке.