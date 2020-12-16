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    Кержаков: Не хочется обижать «Зенит», но «Краснодар» выглядит посимпатичнее

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    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал о важном отличии «Краснодара» от «Зенита».

    Александр Кержаков
    Александр Кержаков

    «Не хочется обижать "Зенит", но "Краснодар" выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам, два последних матча они выиграли со счетом 5:0.

    Просто у них есть четкий очень рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится. У них футболисты в атаке знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать. Вот это радует глаз», — сказал Кержаков в программе «Футбольная столица» на ютуб-канале Геннадия Орлова.

    «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ после 18-ти туров, «Краснодар» находится на восьмой строчке.

    Выпуск на канале Геннадий Орлова
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