Ювентус — Аталанта (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Аталанта» 2:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Аталанта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ювентус»).
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