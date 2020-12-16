Иньеста перенес операцию и выбыл на длительный срок

Полузащитникпропустит четыре месяца из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги, сообщает Marca.

По информации источника, 36-летний испанец успешно перенес операцию в Барселоне и готов приступить к восстановительной работе.

Заметим, Иньеста получил травму в матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против «Шанхая» (2:0). Хавбек смог выйти на замену в четвертьфинале против «Сувона» и помог команде выиграть серию пенальти, но был вынужден пропустить полуфинал против «Ульсана» (1:2).

Напомним, Иньеста перешел в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. Контракт футболиста с японским клубом рассчитан до конца 2021 года. 0