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    Иньеста перенес операцию и выбыл на длительный срок

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    Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста пропустит четыре месяца из-за травмы подколенного сухожилия правой ноги, сообщает Marca.

    Андрес Иньеста
    Андрес Иньеста

    По информации источника, 36-летний испанец успешно перенес операцию в Барселоне и готов приступить к восстановительной работе.

    Заметим, Иньеста получил травму в матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против «Шанхая» (2:0). Хавбек смог выйти на замену в четвертьфинале против «Сувона» и помог команде выиграть серию пенальти, но был вынужден пропустить полуфинал против «Ульсана» (1:2).

    Напомним, Иньеста перешел в «Виссел Кобе» летом 2018 года из «Барселоны» на правах свободного агента. Контракт футболиста с японским клубом рассчитан до конца 2021 года. 0

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