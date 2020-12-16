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    Геркус: В матче «Зенит» — «Спартак» будет ураган эмоций

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Наша Лига Чемпионов. Главным блюдом сегодняшнего дня и всего декабря станет мой любимый матч: "Зенит" — "Спартак". Ставки высоки, особенно для тренеров, электричества будет хоть отбавляй. Победит "Зенит" — награждать их начнут прямо в подтрибунке, проиграет — полетят головы.

    Для болельщиков в общем тоже матч особенный. Вдоволь позубоскалив над "Зенитом" и его провалами в ЛЧ — "поднять паруса" и прочее — болельщики красно-белых сегодня вечером узнают: ну, а они-то сами как? Готовы к еврокубкам? Для болельщиков "Зенита" поглумиться над красно-белыми одно из главных развлечений в чемпионате, особенно приятно побеждать сильный "Спартак", с амбициями. Так что эмоций будет ураган.

    Обычно "Зенит" хорошо играет под психологическим давлением (если только, это не Лига чемпионов, там чемпионы плывут). Как играет нынешний "Спартак" — мы пока не знаем. Шансы "Спартака" в навязывании темпа на дальних подступах — не давать центральным "Зенита" переходить центр поля в позиционной атаке и в предельной концентрации в опорной зоне и защите. Ключ к победе сегодня в штрафной "Спартака". Сыграют там четко, выносы, подборы, контроль, аккуратно, без нарушений, "Зенит" начнет нервничать, пропускать контратаки.

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    • Шансы "Зенита" — фланги "Спартака". Поэтому увидим бесконечные навесы, прострелы. Давление и борьбу по всему полю. Ух… Люблю такие матчи. The winner takes it all», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск. 0

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