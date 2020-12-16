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    Тренер «Сочи»: Хотели реабилитироваться за поражение от «Динамо» в Москве

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    Старший тренер «Сочи» Олег Фоменко подвел итоги матча с «Динамо» (2:0) в рамках 19-го тура РПЛ.

    «Сочи» — «Динамо»
    «Сочи» — «Динамо»

    Напомним, что главный тренер сочинцев Владимир Федотов пропускал игру из-за дисквалификации.

    «Первый тайм был равным, а затем пошли замены. Первый гол забили, игра стала более открытой. Потом случилось удаление, которое сыграло нам на руку.

    Заболотный на замене? Действовали по ситуации, у Антона были проблемы со спиной. Он пропустил матч с "Ахматом", что и наложило свой отпечаток.

    Планировали, что Заболотный появится во втором тайме. Он вышел и был очень полезен.

    Связь с Федотовым держим по телефону. Думаю, что тренеру психологически очень тяжело находиться на трибуне, а не на бровке.

    Всё положительное, что получается, — это достигается упорным трудом. Мы набрали 33 очка — это наше, довольны. В Новый год уходим без долгов, так сказать.

    Хотели реабилитироваться за поражение от "Динамо" в Москве», — сказал Фоменко «Матч ТВ».

    «Сочи» поднялся на 4-е место с 33 очками. «Динамо» с 30 идет 6-м месте. 0

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