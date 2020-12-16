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    Дзюба назвал Ракицкого королем воздуха

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (3:1) в 19-м туре чемпионата России.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Большое спасибо болельщикам за поддержку. Стадион не был полным, но те, кто был, очень классно болели. А по игре — будем откровенны — без шансов для "Спартака". Можно сказать, в одну калитку. Деян сегодня даже чуть-чуть шоумена дал.

    Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить — очень много моментов. Так или иначе, мы безумно счастливы, что додавили на характере, на морально-волевых дожали и вырвали заслуженную, закономерную победу.

    Мне кажется, что мы сегодня были лучше готовы физически — прессинговали их на протяжении всего матча, они не могли выйти со своей половины поля. За исключением пары индивидуальных действий Мозеса они пытались играть длинными передачами, а у их нападающих не было шансов против наших защитников, а Ракицкий сегодня был королем воздуха.

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    • На всех участках поля переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита». 0

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