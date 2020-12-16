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    Бордо — Сент-Этьен прямая трансляция 16.12.2020, смотреть онлайн

    Бордо — Сент-Этьен: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 Бордо Сент-Этьен Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Бордо» — «Сент-Этьен».

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    Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Бордо» 4:2 (полная статистика встреч).

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    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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