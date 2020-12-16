Барселона — Реал Сосьедад (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Барселона» — «Реал Сосьедад» 1:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.95.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Реал Сосьедад»).
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