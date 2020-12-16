Арсенал Лондон — Саутгемптон (16.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон» 0:2 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Саутгемптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.74.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Арсенал Лондон»).
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