Вулверхэмптон — Челси (15.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

В 21:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Челси» — «Вулверхэмптон» 2:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Челси»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Челси».

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