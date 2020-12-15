Вулверхэмптон — Челси (15.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Челси» — «Вулверхэмптон» 2:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.71.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Челси»).
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