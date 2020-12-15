Вердер — Боруссия Д прямая трансляция 15.12.2020, смотреть онлайн

В 22:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вердер» — «Боруссия Д» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Боруссия Д»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Вердер» — «Боруссия Д».

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