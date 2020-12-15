Сон Хын Мин близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Нападающийподпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, стороны уже продвинулись в переговорах и находятся в финальной стадии.

«Тоттенхэм» предлагает форварду контракт до 2025 года. «Шпоры» уверены, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

По информации британских СМИ, по новому соглашению футболист будет получать 220 тысяч евро в неделю.

Отметим, что текущее соглашение Сона истекает в 2023 году.

В сезоне-2020/21 Сон забил 13 голов и отдал 7 результативных передач за «Тоттенхэм». 0