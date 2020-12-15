Штутгарт — Унион прямая трансляция 15.12.2020, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Унион» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Унион». Коэффициент ставки — 1.75.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Штутгарт»).
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