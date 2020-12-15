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    Моуринью: Мы машина? Машина — это как раз «Ливерпуль»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал интервью перед матчем 13 тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Мы добиваемся хорошего результата на протяжении нескольких месяцев. Юрген Клопп назвал "Тоттенхэм" машиной по добыванию результата? Нам ещё далеко до подобного. Машина — это как раз "Ливерпуль" на протяжении последних двух лет. Машиной был и мой "Челси", который выиграл чемпионат два раза подряд.

    "Тоттенхэм" — хорошая команда, которая усердно трудится, но "Ливерпуль" — это результат, если я не ошибаюсь, 1894 дня работы под руководством Юргена Клоппа. А мы — результат всего 390 дней. И даже это не совсем так, потому что большую часть из них мы не работали, а находились на карантине», — приводит слова Моуринью BBC.

    Напомним, что «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в матче 13 тура АПЛ 16 декабря. Начало в 23:00 по мск. 0

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