Манчестер Сити — Вест Бромвич (15.12.2020): Прямая трансляция, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич» 3:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич». Коэффициент ставки — 2.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Манчестер Сити»).
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