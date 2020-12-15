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    Максименко: В тройке мы точно останемся

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    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о перспективах команды в текущем сезоне.

    Александр Максименко
    Александр Максименко

    «На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это все промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы», — сказал Максименко в эфире программы «Открытый футбол» на телеканале «Матч ТВ», передает sportbox.ru.

    «Как команда мы ментально поменялись, стали более уверенными в себе. Думаю, это и по игре видно. Прошлый год был очень сложный, было много перемен и невынужденных потерь очков. Как-то психологически подсели. Начали с чистого листа в этом году, с уверенностью в свои силы. Выходим и играем на победу в каждом матче. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше».

    «Спартак» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 3 очка. 0

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